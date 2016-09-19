戀健力的女孩林亞璇 要愛到不能愛為止

「愛到卡慘死」是林亞璇對健力運動的心情寫照，她形容自己和健力的關係就像情人，她雖然愛得辛苦卻也痛快，未來也會持續深愛健力，直到不能愛為止。

林亞璇3歲那年意外被鎖在5樓，為了「走」下樓，她小小的身軀重重的從高空墜落，之後的事她已經沒有印象，「只記得醒來已經在醫院，之後就得坐輪椅了」，林亞璇說。

林亞璇以前想運動卻苦無機會，加上看學姐練健力一直出國比賽，讓沒出過國的她覺得很酷，而她從小就都靠雙手處理生活大小事，所以自覺手很有力、很適合練健力，因此17歲時開始參加學校社團練習健力。

高中畢業後林亞璇一度沒再繼續練習，直到工作了3年後，她發現自己對健力難以忘懷，才從新回到學校練習，重新開始練健力3個月後，林亞璇就在1999年的泰國亞帕運拿下銀牌，這讓她從此不再輕言放棄健力。

2000年的雪梨帕運至今，林亞璇已連續參加5屆帕運，期間即便醫生判定她的身體狀況不適合再練健力，她仍堅持苦練，即便手傷仍靠意志力硬拚。

除了身體的狀況，林亞璇也必須面對生活的挑戰，她原有份福利不錯的工作，但為了訓練、比賽必須經常性請假，這讓公司難以接受，在工作與健力的抉擇中，她為了最愛的健力毅然決然辭去工作，此舉一度讓家人不能諒解。

為了不讓家人反對她練健力，林亞璇告訴自己，「絕不能依賴家裡」，這迫使她從2000年到2006年間，都必須過著上半年在工廠打工、下半年出國比賽的生活，即便辛苦她卻仍咬牙苦撐，當時她窮到必須和學妹共吃一個便當，「我都安慰自己說就當降體重好了」，林亞璇說。

每次帕運後，林亞璇都覺得「這是最後一次了」，但每次都發現離獎牌就差一點點了，所以就想再拚下去，比了17年的健力她還沒去過日本，所以想前進2020年的東京奧運，在那好好的享受比賽，也希望屆時能突破自己，完成奪牌的夢想。

林亞璇說，這一輩子改變她最大的就是健力，因為練了健力，讓她變得比較勇敢、堅強，雖然很辛苦但是很開心，沒有健力她就沒辦法走到今天。

「健力就像我的愛人，愛得很辛苦，但是愛得很痛快，雖然有時開心，有時難過，但我還是會繼續愛著他，一直愛到不能愛為止」，林亞璇說。1050919

(中央社)