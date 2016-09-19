歐巴馬：美國社會變兩極致選戰緊繃
美國總統歐巴馬今天表示，美國社會仍不習慣有能力的女性當家，這也是為何美國還沒能選出一位女總統。他直言是美國兩極化的社會，讓原本不應呈現拉距的總統選戰變得膠著。
路透社報導，渴望由民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在總統大選勝出的歐巴馬，在紐約向希拉蕊的金主表示，希拉蕊與共和黨候選人川普（Donald Trump）間的選情不應如此接近，但美國政治的兩極化造成兩人差距始終拉不開。
他告訴捐款者，美國社會仍不習慣有能力的女性當家，這也是為何美國還沒能選出一位女總統。歐巴馬說：「我們的社會仍對能力強的女性當家感到不自在，這種不自在隨處可見，而這種不公平也讓我們在很多地方遇到困擾。」
歐巴馬說：「這本不該是場如此接近的選舉，但它卻會是，原因並非希拉蕊的缺點，而是我們在結構上已變成非常兩極化的社會。」
歐巴馬也毫不掩飾表現出他對川普的鄙視，直言川普比不上他在2008年與2012年競選時所遇到的共和黨對手。
他說：「當我與馬侃（John McCain）競選時，彼此歧見很深，但我不會說他不夠格擔任美國總統；對上羅姆尼（Mitt Romney），我不會說選他是場徹頭徹尾的災難，但這傢伙（川普）根本不配當總統。」（譯者：中央社陳亦偉）1050919
(中央社)
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