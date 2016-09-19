嗆女檢小心點 婦人遭控恐嚇險被訴

張姓婦人今年6月在桃園地檢署專用停車場遭阻，嗆阻止女子「妳給我小心點」，對方為檢察官，張婦遭控恐嚇當庭道歉，桃園地檢署檢察官偵結予以不起訴。

張婦今年6月，駕車子到桃園地方法院，直接停進桃園市桃園區守法路31巷，桃園地檢署管制的專用停車場，女檢察官路過提醒說，這是地檢署停車場，不供外車停放。

張婦只好倒車離開，卻心有不甘嗆「妳給我小心點！」張婦不知眼前女子是檢察官，被控恐嚇，她在法庭向吳姓檢察官道歉，表示日後會尊重他人且遵守他人對私領域的管理，加上張婦所涉屬輕微案件，桃園地檢署檢察官偵結予以不起訴處分。1050919

(中央社)