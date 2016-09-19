撞飛女騎士肇逃 警鎖定涉案男子

嘉義市文化路、博愛路口今天凌晨發生一起汽車撞人肇事逃逸案件，受傷女騎士送醫，需住院治療，警已鎖定肇逃陳姓男子，並通知到案說明，釐清案情。

嘉義市消防局表示，文化路、博愛路口凌晨近2時發生一起車禍事故，有傷者需救護，救護人員到場，發現陳姓機車女騎士倒臥中央分隔島，傷者意識清楚，四肢有多處擦傷，腰部及背部因受強烈撞擊而疼痛，隨即送醫治療。

警方指出，傷者疑與汽車發生車禍，倒地不起，肇事汽車則逃逸無蹤；當時約有10名開車、騎機車民眾見狀，紛紛下車協助交通疏導並報警。

警方表示，陳女騎機車疑與一輛黑色汽車相撞，陳女被撞飛到分隔島上，汽車駕駛不但未下車關心，反而加速逃離現場，經調閱路口監視畫面，已鎖定1名陳姓男子涉有重嫌，已通知到案說明，釐清案情及肇事責任。1050919

(中央社)