泰國僑務工作座談 聚焦新南向
政府正在推動新南向政策，泰國地區僑胞及旅泰台商今天在僑務工作座談會中，紛紛提出建言，以利新南向更順利。
泰國僑務工作座談會今天在曼谷舉行，由中華民國駐泰國代表謝武樵主持，政府推動新南向主要5大面向，包括公共工程、觀光、教育及人才、電子商務、農業合作，希望有更多合作交流，共創雙贏，互利互惠。
許多僑領及台商都提出建言，包括語言人才不足，增加學生在泰國實習時間，台灣及泰國的學校交流，招收泰國學生的台灣學校提早放榜，招待台商員工到台灣旅遊等方面。
有台商就提出建議，政府的政策方向要延續，不能急就章，同時要增加相關部門的預算來協助推動新南向政策。另外建言，台灣的大學沒有國際部，無法提供中文能力不佳的學生就讀，這些學生在學術研究上頗有佳績，如同拒絕優秀學生於門外。
駐泰代表處將會蒐集寶貴的僑胞意見及建言，彙整後向政府報告，盡速擬定解決策略及方針，以利推動政府新南向政策。1050919
(中央社)
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