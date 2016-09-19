中俄南海軍演 模擬奪島作戰
正在南海舉行的中國大陸與俄羅斯聯合軍演，18日演練「聯合立體奪控島礁」項目，模擬在海上投送奪島兵力，並對岸上目標進行海空聯合火力打擊。
綜合大陸媒體報導，這項演練是在廣東湛江以東的一座海島進行，由中俄兩國的海軍陸戰隊共同參演。湛江是中共南海艦隊的最主要基地，也是司令部所在地。
報導指出，中俄雙方首先進行登陸兵力的海上聯合投送，再對岸上目標進行空中火力打擊，而海面艦艇及裝甲裝備則給予火力支持，並對守島「敵軍」進行聯合突擊。
報導說，這項演練凸顯資訊化條件下的「背靠背」對抗。其中，紅藍雙方只預設時間範圍，而雙方攻守方式、兵力部署等均為指揮官自行決策，藉此更為貼近實戰情境。
在演練過程中，面對藍方戰機和岸上火力阻擊，紅方兩棲裝甲車駛出船艙，以火力支援陸戰步兵行動。隨後，搭載陸戰隊員的直升機起飛，駛入島礁上空投送，對藍方島礁實施立體奪控。1050919
(中央社)
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