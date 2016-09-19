李克強抵紐約出席聯大會議 將會歐巴馬

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中國大陸國務院總理李克強美東時間18日抵達紐約，出席第71屆聯合國大會高級別會議。會議期間，李克強將與美國總統歐巴馬會面，討論美中關係和北韓問題。

大陸外交部官網今天公布「李克強抵達紐約出席第71屆聯合國大會系列高級別會議」的消息。

大陸外交部指出，在紐約期間，李克強將出席第71屆聯合國大會一般性辯論，主持永續發展主題座談會，出席聯大解決難移民大規模流動問題高級別會議及難民問題領袖峰會。

此外，李克強還將在聯大會議期間會見聯合國秘書長潘基文及部分國家領袖，另將與歐巴馬舉行雙邊會見，並會見美國經濟、金融、智庫、媒體等各界重要人士，出席紐約經濟俱樂部等機構舉行的對話活動。

另據美國媒體報導，歐巴馬將在美東時間19日與李克強會面，討論美中關係和北韓問題。1050919

(中央社)