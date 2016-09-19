李克強抵紐約出席聯大會議 將會歐巴馬
中國大陸國務院總理李克強美東時間18日抵達紐約，出席第71屆聯合國大會高級別會議。會議期間，李克強將與美國總統歐巴馬會面，討論美中關係和北韓問題。
大陸外交部官網今天公布「李克強抵達紐約出席第71屆聯合國大會系列高級別會議」的消息。
大陸外交部指出，在紐約期間，李克強將出席第71屆聯合國大會一般性辯論，主持永續發展主題座談會，出席聯大解決難移民大規模流動問題高級別會議及難民問題領袖峰會。
此外，李克強還將在聯大會議期間會見聯合國秘書長潘基文及部分國家領袖，另將與歐巴馬舉行雙邊會見，並會見美國經濟、金融、智庫、媒體等各界重要人士，出席紐約經濟俱樂部等機構舉行的對話活動。
另據美國媒體報導，歐巴馬將在美東時間19日與李克強會面，討論美中關係和北韓問題。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。