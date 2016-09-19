NBA》林書豪回擊禪師質疑 自認防守有進步

林書豪（前）自認防守有進步，不畏懼外界批評。（美聯社資料照）

根據《紐約郵報》報導指出，今年夏天林書豪一度傳聞有機會回到紐約發跡地尼克隊，但豪哥最終沒能如願的阻礙在於尼克總裁「禪師」傑克生嫌棄他的防守能力不佳。林書豪在受訪時回擊，「我不在意別人的看法，但自認這幾年不斷努力並且已有所提升，上季在黃蜂的表現就是最佳實證。」

林書豪與籃網簽下3年3600萬美元合約，但《運動畫刊》卻沒有將他列入新球季百大球星之列，讓外界再次懷疑他的能力是否足堪籃網先發控衛大任。

然而依據林書豪上季在黃蜂的表現來看卻不是如此，他在控衛的防守位置全聯盟排名20，比同隊的肯巴沃克、籃網前主控荷利斯傑克生、前尼克後衛卡德隆、國王隆多都出色許多，尤其是黃蜂教頭克利福德多次稱讚豪哥的防守可兼顧控衛和得分衛兩角色。

林書豪表示，「我不斷要求自己進步，外界都沒有看到我在夏洛特的表現，因為那是小眾市場的球隊，但我認為，即便如此也無所謂，畢竟只要自己知道有成長進步就可以了。」

(中時電子報)