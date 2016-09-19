NBA》林書豪回擊禪師質疑 自認防守有進步
根據《紐約郵報》報導指出，今年夏天林書豪一度傳聞有機會回到紐約發跡地尼克隊，但豪哥最終沒能如願的阻礙在於尼克總裁「禪師」傑克生嫌棄他的防守能力不佳。林書豪在受訪時回擊，「我不在意別人的看法，但自認這幾年不斷努力並且已有所提升，上季在黃蜂的表現就是最佳實證。」
林書豪與籃網簽下3年3600萬美元合約，但《運動畫刊》卻沒有將他列入新球季百大球星之列，讓外界再次懷疑他的能力是否足堪籃網先發控衛大任。
然而依據林書豪上季在黃蜂的表現來看卻不是如此，他在控衛的防守位置全聯盟排名20，比同隊的肯巴沃克、籃網前主控荷利斯傑克生、前尼克後衛卡德隆、國王隆多都出色許多，尤其是黃蜂教頭克利福德多次稱讚豪哥的防守可兼顧控衛和得分衛兩角色。
林書豪表示，「我不斷要求自己進步，外界都沒有看到我在夏洛特的表現，因為那是小眾市場的球隊，但我認為，即便如此也無所謂，畢竟只要自己知道有成長進步就可以了。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。