「蛋蛋」的哀愁 隱睪症男大生手術前落跑

中國醫藥大學附設兒童醫院泌尿科醫師陳國樑指出，隱睪症患者隱藏的睪丸內造精細胞數量與質量明顯比正常的人不足。（馮惠宜攝）

隱睪症應在一歲前就治療，最遲也不應超過12歲。一名20歲男大生因罹患右側睪丸隱睪症，父母和他都不以為意，直到大學想交女朋友時才感到事態嚴重，尋醫治療，醫師認為已超過12歲，罹患睪丸癌機率增加，建議切除，讓男大生相當猶豫。就在簽訂手術同意書後，男大生最後選擇「落跑」。

中國醫藥大學兒童醫院泌尿科醫師陳國樑指出，胎兒在母體內睪丸會由腹部經腹股溝降至陰囊內，如果睪丸在降至陰囊前就停止下降，就形成了「隱睪症」，據睪丸可能停滯腹部、腹股溝、恥骨前，無論為那一種型態，因陰囊較腹部溫度約降2度C，睪丸未固定在陰囊內精細胞可能受高溫影響造精能力，因而建議黃金治療時間為出生後6到12個月內，最遲也不應超過12歲。

陳國樑說，隱睪症患者未來罹患睪丸癌的風險是正常人的2.5到8倍，即時接受睪丸固定手術後，罹癌風險可降低26％至80％，而未來不孕症比例則為50％到76％，因而建議患者最好在一歲前完成治療。

這名大學男因拖到20歲才來治療，考量其造精細胞已受到破壞加上未來罹患風險大增，為求一次手術到位，建議將隱藏在腹股溝那側的睪丸切除，但男大生認為這樣一來仍是少一顆蛋蛋，苦苦哀求醫師以睪丸固定術取代切除，就在簽訂手術同意書後，男大生最後選擇「落跑」。

(中時)