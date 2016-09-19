陸婦在港傷人 被判入獄5個月
中國大陸1名懷孕4個月的婦女因先前在香港攻擊一對母女，今天被法院裁定罪名成立，即時入獄5個月又1週。
被告為28歲深圳女子黃玉鳳，她於5月9日在沙田地鐵站內與一對香港母女發生爭執，其後攻擊她們，推倒對方母親，導致其頭部受傷。
被告在審判中一直不認罪，但官方香港電台報導，沙田裁判法院今天判處她「嚴重傷害」及「襲擊致造成身體傷害」兩項罪名成立，各判刑5個月和2週。
扣除被告已執行部分刑期，即時入獄5個月又1週。
辯方求情時表示，黃玉鳳已懷孕4個月，不想留在香港生產，且在大陸還有16個月大的女兒和患病的父親需要照顧。
但裁判官拒絕被告律師提出的上訴保釋聲請。1050919
(中央社)
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