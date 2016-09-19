印尼民代力推反貪 竟涉貪被捕
印尼地方代表理事會議長伊爾曼，被肅貪委員會列為白糖進口配額案貪汙嫌犯。伊爾曼在印尼政壇受人尊敬，並多次公開強調反貪的重要性。
在印尼國會議員涉及貪汙案，時有所聞，地方代表理事會議員涉貪則相當罕見。
肅貪委員會主席阿古斯（Agus Rahardjo）表示，伊爾曼（Irman Gusman）因涉及白糖進口配額案，他在家中被捕。除了伊爾曼，被捕的行賄嫌犯還包括民間企業總經理。肅委會也在伊爾曼家中找到贓款。
由於被列為貪汙嫌犯，伊爾曼很可能將失去地方代表理事會議長的寶座。
諷刺的是，伊爾曼之前多次公開談論反貪的重要性，他還曾指出，印尼2014年的貪汙案中，地方政府官員涉案居多。
伊爾曼也曾推動政府官員和民間團體聯合行動，鼓勵改變和鏟除印尼的貪汙文化。不過，就像他曾說過的，「已成為文化的貪汙是很難撲滅的」，如今自己陷入貪汙風暴，恐怕也是他始料未及。1050919
(中央社)
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