臨時工變點心媽媽 中年婦職訓圓夢

48歲婦人王貴芬四處當臨時工分擔家計，每到麵包店聞出爐麵包香氣喘息，莫名幸福感由然而生，夢想成為烘培師的她參加職訓圓夢，學成出師在幼兒園當點心媽媽，帶給小朋友口福。

王貴芬高職畢業後嫁給從事販魚工作的丈夫，育有2個孩子，經濟壓力逼得她得四處打零工貼補家用。她表示，丈夫收入不穩定，家裡開銷入不敷出，為幫忙分擔家計，過去多從事短期臨時性質工作，包括洗碗工、清掃員等，「因沒有一技之長，收入有限，常被被錢追著喘不過氣。」

王貴芬每當感到疲累，就到麵包店買麵包充饑並喘息。她最愛看麵包師傅揉麵糰，且最期待麵包出爐時間；她說，「麵包香氣讓人感到滿滿的幸福」，這股香氣吸引成為她投入烘焙業的動力。

王貴芬後來報名參加勞動部委託高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心舉辦的無國界經典美食暨烘焙點心製作班，短短3個月的訓練期間，她努力學習，學會製作巧克力慕斯、烤布丁、泡芙等甜點，收穫滿滿。

王貴芬結訓後經過訓練單位就業輔導，獲得高雄市青山國小附設幼兒園僱用，負責製作點心給學童吃。王貴芬帶著「藉由點心帶給師生歡樂」的使命投入「點心媽媽」的工作，樂在其中。

已練就一身烘焙基本功的王貴芬為創造更多樣甜點，經常翻書、上網作功課，並利用休息時間做甜點，讓校園經常瀰漫麵包香氣。

王貴芬已為小朋友做出戚風蛋糕、重乳酪、磅蛋糕等20多種甜點，其中，最費工、也是師生最愛吃的甜點是法式水果塔，得花2天時間，完成揉麵糰製作派皮等數道繁複程序才能完成，儘管工作過程耗時，但她說「師生吃的開心，我就開心」。

王貴分有時還會配合節慶製作應景點心，中秋節前夕，她還製作少糖、少鹽的綠豆椪、蛋黃酥給師生吃，讓大家感受過節氣氛。

王貴芬天天變化甜點菜單，讓小朋友大飽口福，上學好快樂。王貴芬的用心，青山國小附設幼兒園所有師生都可感受到，她不但每天製作不同點心，在製作過程中還為了方便學童入口，製作小巧精緻的迷你版甜食。

青山國小校長鍾享龍說，幼兒園小朋友現在午覺起來，最期待的就是點心時間，有些小朋友甚至是在聽到餐車聲音，就大呼「點心媽媽來了」，對很多學童來說，上學變成是一件很快樂的事。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，王貴芬從參加烘焙職類的訓練過程中，學到一技之長，並獲得自信心，對目前的工作一直樂在其中。1050919

(中央社)