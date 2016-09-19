林淑芬：自始至終對一例一休都沒意見

民進黨立委林淑芬今天否認因不想審一例一休而放棄連任立法院衛環委員會召委。林淑芬說，新會期的召委應讓新人有機會傳承，她自始至終對一例一休都沒有意見。

立法院今天舉行新會期各委員會召委選舉，攸關勞工週休議題的衛環委員會的兩名召委，分別由吳玉琴，以及民進黨籍立委陳瑩當選。

對此，林淑芬今天出席投票，被問到是否因不想審一例一休而放棄連任？她表示，當時有意願當召委是為了讓「廢棄物清理法」及「資源回收再利用法」二合一，為了台灣的國土及環境，才有意願，新會期的召委應讓新人有機會傳承。

對於在新會期中是否會支持一例一休，林淑芬指出，她自始至終對一例一休都沒有意見，她在意的是7天假的部分，而她也有提出配套的修法，也就是勞基法第38條及第79條修正草案，勞工任職滿6個月即有特休假。

林淑芬說，對於休假的配套，她個人還是認為她提出修法的配套應該要被討論，但她現在不知道民進黨立法院黨團是什麼狀況，不過在黨團中，也有很多立委跟她有一樣的看法，也提出同樣的配套。1050919

(中央社)