整形整心20年 曹賜斌不知老之將至
65歲的整形名醫曹賜斌秉持「整形整心理念」自行開業20年，也身體力行，抗老化有成的他儼然成為診所最佳代言人，加上他視病如親，醫術好，口碑不脛而走。
曹賜斌昨晚在高雄舉行晚會慶祝診所開業20年，擔任診所法律顧問的新任高市副市長許銘春特別將上任後第1次公開行程獻給曹賜斌，到場致賀。
曹賜斌的子弟兵、昔日長庚醫院同事、觀光界、醫界及多名民意代表也紛到場上台為曹賜斌美言。曹賜斌多名病人也上台見證曹賜斌的醫術，不僅讓他們重拾美麗，也讓他們心情更年輕更有自信，還因此找到事業第二春。
曹賜斌是虔誠基督教徒，會中他也請來牧師祝福，並與教會教友同台獻唱詩歌，曹賜斌並以口琴伴奏，場面溫馨。
曹賜斌認為，美不能只有外表，配上內在美才能持久，才有內涵，因此他20年來一直秉持「整形、整心」行醫，讓病患內外兼美，走出診所不僅變美了，也更有信，有時也會以自己的信仰幫助病患整心，以基督的愛視病如親，建立良好的醫病關係。
他又說，他的病人都是他的好朋友，也一直常有聯絡。
曹賜斌整形外科邁入第2個20年之際，曹賜斌以「跨越過去20年，再超越未來20年」自勉，她說，20週年不只是一個里程碑，更是一個房角石，讓診所從成長到成就、從利己到利他、從服務到教育、從台灣到國際、從小我到大我、從個體到團體、從診所到國際醫旅。將這6個展望新視角從點到面的展開。
他期許，診斤下一個20年能提昇美容整形服務層級，讓美容整形以更安全、更親民、更高規格的方式，提供愛美大眾更有保障的選擇。
曹賜斌於1996年8月5日創立曹賜斌整形外科後，除致力整形科技專業學術提升，還推動社會企業，倡導公益，先後成立高雄長庚醫師聯誼會、南台灣整形外科醫師協會、高雄市唇顎裂顱顏協會、高雄市醫學美療觀光推展協會等。
曹賜斌醫術高超並不藏私，為讓美醫同業醫師有更多學術與臨床的交流與成長機會，曹賜斌2012年成立南台灣美容醫學論壇，並擔任召集人，分享整形臨床經驗提攜美醫後輩。1050919
(中央社)
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