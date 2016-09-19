陳偉殷20日主場復出 迎戰國民

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美國職棒大聯盟馬林魚隊的投手陳偉殷7月底進入傷兵名單，明天將在主場復出先發迎戰國民隊，而國民隊將派出柯爾（A.J. Cole）先發。

邁阿密馬林魚隊的陳偉殷因左手肘扭傷進入傷兵名單，歷經接球練習、模擬賽，離開近2個月大聯盟後，即將歸隊，他本季目前出賽19場都是先發，戰績5勝4敗、防禦率4.99。

陳偉殷生涯對國民隊共投過5場都是先發，戰績1勝4敗，防禦率4.80並不理想，陳偉殷明天的投球數設定在80球左右。

華盛頓國民隊目前戰績在國家聯盟東區高居第1，國民隊預計的先發投手柯爾，本季出賽5場都是先發，戰績1勝2敗，防禦率4.71。1050919

(中央社)