不滿女友當私娼怒打耳光 法官判免刑確定
基隆李姓男子因愛上從事性服務的李姓女子，他按月給對方生活費並代繳卡費，沒想到她違反約定又回私娼寮工作，李男憤而前往私娼寮怒打對方耳光；一審將李男判處拘易50天、可易科罰金，但高院審酌李的犯案動機與情狀，逆轉判他免刑定讞。
承審本案的高院法官林孟皇認為，李男不顧世俗眼光，與李女交往並論及婚嫁，在自身經濟狀況也不佳的情況下，仍幫李女解決財務問題，他為阻止對方繼續在私娼寮工作，並自覺感情被背叛，酒後一時衝動打對方耳光，考量將他處以最低刑度仍嫌過重，將他判處免刑，至於李女的權益因另有民事求償官司，也可獲得另種機制的保障。
(中時)
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