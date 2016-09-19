慣竊廟會落網 錯愕中顧面子求警別上銬
賊性難改！才狡辯因心情不佳而偷貨車兜風的葉姓男子，又涉嫌偷機車及竊鋁窗等6件竊盜案，以為神不知鬼不覺，被竹南警分局埋伏逮捕時，一臉錯愕之餘，還自顧面子要求警方別上銬，免得眾目睽睽下難堪。
竹南警分局指出，葉姓男子本月4日涉嫌偷竊貨車，竹南派出所員警案發1小時不到，就尋獲貨車並逮捕葉嫌送辦，他辯稱因為心情不好才偷車兜風散心。
竹南警分局大同派出所本月12日晚間受理機車失竊案，員警追查發現現場有另輛贓車，經清查發現偷車賊就是慣竊葉男，但他居無定所難以追蹤，不過查訪得知他17日在在一處廟會出現，由大同派出所長徐國明率警員林文政、曾世明及湯凱傑前往埋伏。
警方在失竊機車附近埋伏至傍晚時分，葉男果然在廟會結束後返回停放機車地點，警網立即上前包圍逮捕，他第一時間表情錯愕，反問「你們怎麼找到我的？」當時廟會人潮未退，他一度請求警方不要上手銬免得丟臉。
(中時)
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