同卵雙胞胎飲食作息差異 外型大不同

蓮樺中醫院長蔡蕙君指出，經中醫辨證治療，姐姐透過高理脾胃、補益氣血的中藥調整，妹妹則以補養肝腎、轉骨中藥調整，這雙胞胎姐妹才外形逐漸像雙胞胎了。（馮惠宜攝）

同卵雙胞胎姐妹竟然外形差這麼多！16歲雙胞胎少女姐姐天天夜生活，161cm、48公斤、罩杯只有B-，長高沒長胸，妹妹從小五就開始吃四物、山藥，158CM、60公斤、C罩杯卻長胸不長高，讓身材高佻火辣的媽媽很挫折，帶倆姐妹到中醫診所要求幫姐姐豐胸、幫妹妹轉骨，經4個月治療倆姐妹才變成外形相當的雙胞胎。

50歲的陳媽媽165公分擁有D罩杯的傲人身材，生的一對寶貝女兒的身材卻看不到媽媽給的好基因，讓專家跌破眼鏡，追根究底，姐姐從小不吃補，國一後住校卻因為飲食、生活不正常，喜歡吃冰、經常熬夜，加上三餐不正常，胸部沒有發育好，雖然順利長到160公分，但只有B-的蛋黃胸。

妹妹則是從小五開始吃每周至少吃3到4次媽媽燉的四物山藥、八珍湯，造成「揠苗助長」，月經提早來，只長胸，身高卻提早停滯，雙胞胎才變得外形大不同。

媽媽4個月前帶兩姐妹到蓮樺中醫尋求院長蔡蕙君診治，經辨證治療，分別用「轉骨豐胸湯」幫助姊姊提升個2個罩杯，用「轉骨增高湯」幫助妹妹順利長高3公分，姐妹倆才變成名符其實的雙胞胎。

蔡蕙君說，姊姊喜歡吃冰，加上長年在外生活，飲食生活不正常，有脾胃虛弱、濕阻氣滯等症狀，採木香、砂仁、陳皮、黨參、白朮、茯苓、甘草、生薑、大棗、山藥、當歸、蓮子、芡實、黃耆調理脾胃並補益氣血，搭配針灸屋翳、中府、鷹窗、天溪、乳中等穴位，目前姊姊已經由B減提升到C罩杯，治療仍持續進行中。

妹妹的治療重在長高，用中藥續斷、杜仲、肉蓯蓉、山茱萸、地黃、牡丹皮、茯苓、紅棗、當歸、狗尾草等中藥，補養肝腎，強壯筋骨，達到增高的目的，目前妹妹已經順利長高3公分；而倆人的治療也還在持續中，盼能繼承乃母之風。

(中時)