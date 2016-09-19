同卵雙胞胎飲食作息差異 外型大不同
同卵雙胞胎姐妹竟然外形差這麼多！16歲雙胞胎少女姐姐天天夜生活，161cm、48公斤、罩杯只有B-，長高沒長胸，妹妹從小五就開始吃四物、山藥，158CM、60公斤、C罩杯卻長胸不長高，讓身材高佻火辣的媽媽很挫折，帶倆姐妹到中醫診所要求幫姐姐豐胸、幫妹妹轉骨，經4個月治療倆姐妹才變成外形相當的雙胞胎。
50歲的陳媽媽165公分擁有D罩杯的傲人身材，生的一對寶貝女兒的身材卻看不到媽媽給的好基因，讓專家跌破眼鏡，追根究底，姐姐從小不吃補，國一後住校卻因為飲食、生活不正常，喜歡吃冰、經常熬夜，加上三餐不正常，胸部沒有發育好，雖然順利長到160公分，但只有B-的蛋黃胸。
妹妹則是從小五開始吃每周至少吃3到4次媽媽燉的四物山藥、八珍湯，造成「揠苗助長」，月經提早來，只長胸，身高卻提早停滯，雙胞胎才變得外形大不同。
媽媽4個月前帶兩姐妹到蓮樺中醫尋求院長蔡蕙君診治，經辨證治療，分別用「轉骨豐胸湯」幫助姊姊提升個2個罩杯，用「轉骨增高湯」幫助妹妹順利長高3公分，姐妹倆才變成名符其實的雙胞胎。
蔡蕙君說，姊姊喜歡吃冰，加上長年在外生活，飲食生活不正常，有脾胃虛弱、濕阻氣滯等症狀，採木香、砂仁、陳皮、黨參、白朮、茯苓、甘草、生薑、大棗、山藥、當歸、蓮子、芡實、黃耆調理脾胃並補益氣血，搭配針灸屋翳、中府、鷹窗、天溪、乳中等穴位，目前姊姊已經由B減提升到C罩杯，治療仍持續進行中。
妹妹的治療重在長高，用中藥續斷、杜仲、肉蓯蓉、山茱萸、地黃、牡丹皮、茯苓、紅棗、當歸、狗尾草等中藥，補養肝腎，強壯筋骨，達到增高的目的，目前妹妹已經順利長高3公分；而倆人的治療也還在持續中，盼能繼承乃母之風。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。