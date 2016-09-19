陳金鋒雕像遭球迷噓爆 贊助商：盡快改進

贊助商光隆生技公司提供陳金鋒雕像製作過程。（光隆生技提供）

贊助商光隆生技公司提供陳金鋒雕像製作過程。（光隆生技提供）

贊助商光隆生技公司提供陳金鋒雕像製作過程。（光隆生技提供）

Lmigo桃猿隊斥資1400萬打造的「台灣巨砲」陳金鋒漢白玉雕像，18日晚間一揭幕卻慘遭球迷「噓爆」，除了痛批雕像與鋒哥本人根本不像，贊助商光隆海洋生技6字「喧賓奪主」比陳金鋒本名還大，也惹來爭議，光隆生技昨日緊急發出聲明滅火，承諾會與球團盡快調整修正。

花蓮在地企業光隆集團，近年積極深根三級棒球，回饋地方今年除了宣布認養新城國小少棒隊，7月時並與職棒Lamigo桃猿合作，邀請花蓮子弟的陳俊秀、黃浩然及鄭承浩等球員向小朋友傳承球技；這次更大手筆贊助陳金鋒引退雕像，不料揭幕後讓球迷大感失望，還引起撻伐。

光隆海洋生技今早緊急開會後，發出新聞稿說明指出，這次與 Lamigo桃猿球隊共同合作打造鋒哥引退紀念雕像紀念，為感念金鋒對國內棒球的貢獻而仿效國外對有貢獻球員的作法，雕塑揮棒英姿的雕像一座，表彰陳金鋒為台灣棒球的豐功偉業，照也是國內首次以雕像致敬的創舉。

針對球迷對於陳金鋒雕像的意見，以及冠名大小未考量周全之處，光隆生技坦承確有調整的空間，允諾會儘快與球團討論，進行調整與修正。光隆強調贊助雕像初衷，就是向台灣職棒英雄，永遠的「台灣巨砲」、中華隊的精神領袖鋒哥引退致意！

對於鋒哥雕像引起的爭議，光隆生技表示將秉持陳金鋒「球來就打」，有問題就面對的精神，未來也與各位球迷一樣，稟持著愛惜鋒哥的心，真誠認真的做每一件事，持續在各領域為基層棒球培育貢獻心力，和球迷們一起為台灣棒球加油。

(中時)