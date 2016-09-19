海碩男網》會內賽開戰 王宇佐、彭賢尹打頭陣

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2014年海碩盃男雙冠軍彭賢尹（前）／公茂鑫。（海碩提供）

高雄海碩國際職業男子網球賽，19日會內賽陽明網球中心點燃戰火，我國3組人馬打頭陣，林亮羽／王宇佐雙打首輪迎戰澳美聯軍伊布登／庫德拉，隨後「小毛」彭賢尹聯手中國大陸好手公茂鑫碰頭澳洲組合恰普林／湯普森，晚間7點男單首輪陳迪則將交手義大利的瓦尼。

今年海碩盃是彭賢尹與公茂鑫繼2014年雙打奪冠後再度合拍，世界排名第120的彭賢尹，8月底才結束ATP中國國際網球挑戰賽青島站，男雙直闖4強，他去年在首爾挑戰賽就與公茂鑫聯手捧冠，海碩盃挑戰「海峽組合」第2座冠軍金盃。

男單陳迪則有硬仗，過去2度遭遇瓦尼都吞敗，2014年海碩盃次輪就曾敗給瓦尼，最終瓦尼一路闖進決賽帶走亞軍。才剛自南昌挑戰賽返台的陳迪，要挑戰自瓦尼手中搶勝。

(中時電子報)