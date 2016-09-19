不動如山 美新航母福特號電力問題大

圖為美國海軍新航母「福特號」停在維吉尼亞州紐波特紐斯船廠外的畫面，攝於6月11日。（圖/美國海軍）

一年多來，美國海軍與造船商迫不及待，希望能讓新航母「福特號」（Gerald R. Ford，CVN 78）能展開海試。不過，一連串公開的預定日期不斷過去，但只見「福特號」仍堅定地停泊在維吉尼亞州紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）。

而「福特號」不動如山的真相如今終於大白，據《防務新聞》（Defense News）18日報導，這艘航母的4具主渦輪發電機都有嚴重的電壓調節器問題，以致工程師無法讓發動機馬力全開，直到現在，他們才認清癥結，並著手解決。

對「福特號」的發電系統來說，主渦輪發電機是關鍵要素，這嶄新的設計能供應為先前電力航母起碼3倍的電。

不過，由於電壓調節器問題，6月12日測試時，2號主渦輪發電機發生小規模電氣爆炸。儘管美國海軍消息人士對所謂的「爆炸」（explosion）有意見，但兩名熟悉狀況的消息人士就是這麼說的。其中一名人士甚至指出，爆炸到了碎屑掉進主渦輪的程度。另一名消息人士說，冒出的煙還彌漫到其他空間。

然而，美國海軍採購部發言人莰特（Thurraya Kent）堅稱，相關人員雖察覺焦味，但並沒有著火。她並表示，沒人受傷，也沒有疏散的必要。

美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command，NAVSEA）特別澄清，問題與核反應器無關，也不會影響核反應器的安全運作。司令部拒絕進一步提供細節，只承認有兩具主渦輪發電機出問題。

無論如何，五角大廈消息人士證實，海軍決定先治標，在修復1號主渦輪發電機的同時，將先移除2號發電機的轉子，等福特號服役後，趁成軍巡航後修護時，再設法徹底加以修復。

五角大廈官員估計，維修費可能達3,700萬美元（約12億台幣），而航母交付的時間，則很可能要延到2017年3月左右。

(中時電子報)