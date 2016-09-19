三立跳槽壹電視 陳雅琳年薪增百萬任新聞部經理

三立當家主播陳雅琳傳將於10月轉戰壹電視。（圖／取材自陳雅琳臉書）

有「台灣最會說故事主播」稱號的陳雅琳，今（19日）傳出閃辭待了11年半的三立電視台，將於10月跳槽壹電視，壹電視副總余朝為也證實傳言，據悉，她未來除了播報也會兼行政職。

據《蘋果日報》報導，三立日前才剛裁員，在敏感時機離開，陳雅琳澄清只是過去老長官需要幫忙，對於老東家的照顧還是很感謝。另外，報導還指出，陳雅琳在三立任職時，年薪總共為400萬元，跳槽至壹電視將增為500萬元，比在三立多了100萬元，而轉戰壹電視後，她將擔任新聞部經理，管轄主播和整個新聞部。

(中時電子報)