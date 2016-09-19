權力遊戲奪艾美獎最大獎 但演員全槓龜

我要評比

奇幻史詩影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）在今晚的第68屆艾美獎創下新紀錄，成為艾美獎設立近70年以來獲獎最多的虛構節目。不過該劇在演技類全數槓龜。

美國有線頻道HBO的這部影集，本季共獲12項艾美獎，9項為技術類別獎項，3項則是在洛杉磯會場所頒發的主要獎項。艾美獎素有電視界奧斯卡金像獎之稱。

這部充斥血腥與性慾場面的影集，描述貴族家族間爭奪「鐵王座」的故事，今晚順利抱回最高榮譽：艾美獎戲劇類最佳影集獎，同時也拿下編劇與執導獎項。

這使得該劇歷年來獲獎數達38座，超越長壽喜劇「歡樂一家親」（Frasier）37獎的紀錄，成為1949年首次頒發艾美獎以來，獲獎最多的敘事影集。

但這項紀錄在最後一刻才確認達標。儘管這部影集相當熱門，入圍多個獎項，演技類別卻全軍覆沒。直到今晚的最後大獎公布那刻，才拿下突破紀錄的第38座獎項。

「權力遊戲」演員陣容中，共3人入圍最佳女配角獎項，分別是琳娜海莉（Lena Headey）、艾米莉亞克拉克（Emilia Clarke）與麥西威廉斯（Maisie Williams），但獎落「唐頓莊園」（Downton Abbey）的瑪姬史密斯（Maggie Smith）手上。

彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）也在最佳男配角獎項慘遭滑鐵盧，甚至連獲獎大熱門基特海林頓（Kit Harington）也失之交臂，最後由班曼德森（Ben Mendelsohn）以「血脈」（Bloodline）把獎項抱回家。

「美國罪案故事：辛普森挑戰公眾」（The Peoplev. O.J. Simpson: American Crime Story）今晚也熠熠生輝，本季囊括9個獎項，包括最佳迷你影集獎。

艾美獎主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）在長達3小時的現場節目一開場就打趣說：「如果你的節目沒有龍或白色Bronco車的話，現在就可以回家了。」意指「權力遊戲」，以及辛普森遭捕前飆車穿越洛杉磯時駕駛的車輛。（譯者：中央社廖禹揚）1050919

(中央社)