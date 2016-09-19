學歷造假疑雲 劉益宏告發楊偉中偽造文書

資深媒體人劉益宏今日下午赴台北地檢署，告發楊偉中學歷造假，涉嫌偽造文書罪，請求北檢依法偵處。(蕭博文攝)

國民黨前發言人楊偉中學歷造假疑雲喧騰多時，資深媒體人劉益宏今日下午赴台北地檢署，告發楊偉中學歷造假，涉嫌偽造文書罪，請求北檢依法偵處。

劉益宏表示，楊偉中曾為國民黨發言人，也以前發言人名義受邀為各大政論節目來賓，告訴社會大眾何謂公平正義，何謂改革理想，豈能連他自己是否擁有政大台研所碩士學位也說不清楚，這算什麼發言人？憑什麼當名嘴？

楊偉中為台大法律系肄業，曾就讀國立政治大學臺灣史研究所碩士班，2012年發表論文，口考及格，因未上傳論文與辦理離校手續等故，未領有畢業證書。楊偉中接任行政院不當黨產處理委員會委員，遭名嘴歐崇敬爆料學歷造假。

前立委蔡正元甚至在臉書上PO文，質疑楊偉中碩士學歷造假，另前立委邱毅也在臉書痛批楊「身不正，有何資格審查複雜的黨產」，引發軒然大波。

楊偉中碩士學歷遭質疑後，於9月6日向政大申請「英文碩士學位證明書」，並稱他研究所學位取得拖了很久，不過他未曾隱瞞，指蔡正元是「烏龍爆料」。

(中時)