NBA》美媒：新球季三大主帥需證明執教能力

騎士主帥泰隆盧執教功力，新球季見真章。(美聯社資料照)

NBA 2016-17球季即將在10月開打，根據美國《givemesport》報導，新球季有3大主帥必須證明自己的執教能力，當中冠軍球隊騎士教頭泰隆盧就名列其中，其他2人分別是湖人華頓與公牛荷伊伯格。

泰隆盧上季中臨時接下布拉特的兵符，帶領騎士打出27勝14敗，例行賽繳出57勝25敗戰績，季後賽先後橫掃活塞和老鷹，東區決賽和暴龍戰成2平，最終4比2連續2年闖進總決賽，緊接著克服1比3劣勢，4比3擊敗衛冕軍勇士，拿下第一座隊史冠軍。

騎士在今年夏天與泰隆倫簽下5年3500萬美元大合約，然而騎士在付出高價碼的同時也相對有高期許，泰隆盧在新球季的唯一目標就是幫助球隊衛冕成功。

華頓在湖人甫失去柯比時接任總教練，會如何帶小將成長？（美聯社資料照）

不同於奇德和費許第一次執教就是球隊總教練，華頓早在2011年NBA球員罷工時期就在曼菲斯大學助教，2013-14接下湖人發展聯盟球隊兵符，隨後成為勇士科爾的最佳助手，尤其是上季開打時科爾身體不適，華頓暫代總教頭一職帶領球隊打出開季19連勝紀錄，直到科爾歸隊，勇士戰績39勝4敗。

如今，華頓將面臨嚴苛考驗，雖然湖人陣中有不少才華洋溢的年輕球員，但球季肯定無法進入季後賽，就看華頓能否扛得住勝負壓力，幫助蘭道爾、羅素、克拉克生等小將們成長茁壯。

公牛上季以42勝40敗收場，沒能殺進季後賽，吉米巴特勒與羅斯之間的摩擦愈演愈烈，季末羅斯、諾亞與保羅蓋索先後離隊，整體戰力嚴重下滑。荷伊伯格在大學的成功執教經驗，新球季首要任務不但要贏得勝利，更要凝聚球隊士氣，這難度相當高。

(中時電子報)