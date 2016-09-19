行銷台灣燈會在雲林 前進東京旅展
東京旅展將於23日登場，雲林縣政府今天表示，縣長李進勇將親自率團參加，行銷明年台灣燈會，廣邀全球遊客來雲林，體驗農業特色人文與風情。
雲林縣政府指出，全球聚焦的東京旅展將於23日揭幕，據統計，去年超過141個國家與地區參展，3天活動中超過17萬人次參觀，各國用盡巧思展現特色。
2017台灣燈會放眼國際市場，縣府團隊將由縣長李進勇率團參展，準備布袋戲偶、燈籠、造型毛巾、酒廠產品、農特產品等展示。
包括雲林縣戲偶藝術發展協會、口湖鄉金湖休閒農業發展協會等團體，推出布袋戲Cosplay表演、雲林特色搶答，加上吉祥物「奇萌籽」也將到場現身。
縣府指出，期間也要到千葉縣，邀請精緻花燈來台展示，並參加品川及名古屋的推廣會、新宿車站的宣傳活動，擴大2017台灣燈會在雲林的宣傳效益。
「2017台灣燈會在雲林」的主燈區在虎尾農博生態園區，副燈區在「燈會原鄉」的北港，明年2月11日至19日舉行，加上2月8日起試營運3天，前後共12天，屆時歡迎來雲林，觀賞自然田野與人文風情的燈會。1050919
(中央社)
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