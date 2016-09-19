加州家庭自製食品法案 可保障小本生意

在加州可不是自家廚房生產加工就能從事網購生意等業務，加州自2013年實施的「家庭自製食品法案」有明文規定，除可讓消費者安心，更可保障業者權益。

即使全美連鎖的沃爾瑪（Walmart）與好市多（Costco）等大型超商遍及加州，繁華大城洛杉磯的櫥窗如好萊塢（Hollywood），每週日上午設有封街擺攤的農夫市場（Farmers Market）。

農夫市場的零售物品有來自產地直銷的花果蔬卉，還有從自家廚房出貨的巧思與創意。像是Pacifica蜂蜜經營者波托（Jonathan Poto），守著父親的傳承，從最早在小鎮的市集試水溫，如今在大城市裡也占有一席之地。

殷實的波托說，這項食品法案的規範是做生意應盡的本分，可讓消費者安心。

洛杉磯郡衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）指出，家庭自製食品法案雖允許民宅販售家常，但並非誰都可以下廚就上街賣，只要是家庭食品業者（Cottage Food Operators）都必須列管。

波托以過來人說，遵守法規或許起頭難，但都可以克服，最要緊是別因觸犯法規被有關單位盯上。

而PICKLED BY HATTIE經營者唐利（Hattie Donley），傳承嬸嬸手工醃菜的工夫，先送給朋友當耶誕禮物嘗鮮反應不錯，老公隨口說不如做點生意吧，於是通路從零售至網購，一晃眼已過了5年。

唐利說，這是很好的法案，獲得營運許可的廚房，對買賣雙方而言，權益都可獲得保障。

加州家庭自製食品法案規範素麵包、乾麵條、糖果、乾果、果醬、麥片、芥末醬、烘咖啡豆等，業者需參加加州衛生局的培訓，申請獲得許可證，才可公開銷售家庭食品，至於銷售總額不得超過5萬美元。1050919

(中央社)