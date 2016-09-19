搶修困難 阿里山森鐵本線明仍停駛

台鐵阿里山森林鐵路44.7公里處因受邊坡土石滑落影響，因山區搶修困難，台鐵宣布，明天20日本線嘉義至奮起湖列車停駛。

台鐵表示，因現場石塊巨大堅硬，機具破碎速度緩慢，預估延至20日下午2時始能搶通完畢，同時檢視軌道受損狀況，待試運轉後列車恢復正常行駛。旅客可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至台鐵或森鐵各車站辦理退票，免收手續費。另為維護行車安全，已於本(19)日針對本線嘉義至奮起湖之邊坡完成巡檢作業，以確保安全無虞。

至於祝山線、沼平線及神木線正常行駛。

(中時)