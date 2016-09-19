用戲想念奶奶 黃凱臨醞釀10年獨角戲《月亮媽媽》
「我國中時天天幫行動不便的奶奶洗澡，看著自己青春正盛的身體，對比逐漸毀損、凋零的奶奶軀體，給了我很大的震撼，至今想來仍會掉淚，演這場戲像是把我的生命力量借給奶奶，讓她恢復身體上的自由。」頑劇場團長黃凱臨，思念已逝奶奶之作，醞釀10年完成，2015年在台首演，今年陸續到法國外亞維儂藝術節、新加坡M1藝文小劇場藝術節演出，將於10月中旬在台推出好評重演版本《月亮媽媽》。
「我從小是奶奶帶大的，她就像我媽媽一樣。」回憶起和奶奶晚年相處的時光，黃凱臨忍不住眼光泛淚，「幫奶奶洗澡這段回憶對我很深刻，當我看見、觸碰到她年老的軀體，聞到她身上的氣味，我幾乎是用全身心的感官記住，晚年的奶奶、她的痛苦，我選擇用戲劇釋放。」
黃凱臨1980年出生，畢業於北藝大戲劇系，她表示，奶奶在2005年過世時她已開始醞釀作品，隔年到法國賈克樂寇國際戲劇學校，2008年畢業呈現時抽到的表演主題上寫著：「讓我們重新開始。」令她像是觸電般地想著：「想念奶奶不曾停止，而為她作一齣戲的時刻到來了。」當時畢業演出的版本約為10分鐘，直到2015年才正式發表《月亮媽媽》。
「我特別訂製一具沈重的皮囊，演戲時穿在身上，我想表現奶奶年老時的痛苦，她拖著沈重的身軀生活，應該也很想衝出這只皮囊吧。」
黃凱臨表示，老年人的乳房下垂也在這只訂做的皮囊上顯現出來，表演時，黃凱臨演出為奶奶翻洗乳房的過程，「觀眾時看了都笑了，後來才有觀眾告訴我，他們不是嘲笑，而是因為感動，我才更加懂得笑是必要的，笑可以釋放所有的不堪和困窘，變成美好的回憶。」
黃凱臨在《月亮媽媽》裡一人分飾兩角，年老的奶奶和嬉戲的小丑，戲從奶奶的房間開始，那是奶奶晚年最常待的地方，「月亮」則象徵緩慢靠近的死亡，突然間，一名小丑闖入了奶奶的房間，開始嬉戲，並且設法對抗越來越近的月亮，雖然最終仍無法抵抗死亡，但奶奶在最後一刻也像是在遊戲裡獲得釋放。
《月亮媽媽》將在10月13日至16日於台北表演36房永安藝文館5F小劇場演出。
(中時)
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