天生樂觀運動添自信 劉雅婷戰勝視障

天生樂觀的中華隊帕運田徑女將劉雅婷，靠著運動更添自信並戰勝視障的不便，因此她呼籲視障者要多運動、試著走入人群，以擺脫負面的情緒與思考，讓人生有更多的正能量。

因為先天性黃斑部病變造成視力不良的劉雅婷，形容自己的視力狀況就像重度近視者沒帶眼鏡看東西一樣，眼前總是一片模糊。

由於劉雅婷的生活大致上都能自理，外人看她似乎並無異於常人之處，因此很多時候不會對她伸出援手，對此她說，視力的問題造成的不方便一定有，但別人的想法不能改變，每次遇到這種事，她就笑笑帶過。

劉雅婷說，大多數時候她都很正面思考，但每次她從家裡出發到訓練場地時，想到別人騎機車只要花半小時的路程，她卻必須搭捷運、轉公車、步行才到得了，讓她總不禁羨慕起視力正常的人。

劉雅婷提到，每當她要出國比賽，家人表面上都很平淡，只叫她「盡力就好，得失心不要太重」，希望不要給她造成壓力，但實際上都到處跟親戚講「我們家雅婷又要出國了」，感覺得出來家人都以她為榮。

看到家人見她出國比賽就開心，劉雅婷說，謝謝家人一路支持，不論如何她一定會努力不讓家人擔心，也要永遠成為家人的驕傲。

這次踏上帕運舞台，劉雅婷說，到比賽場地後很震撼，因為沒有聽過這麼大的加油聲，雖然地主選手出賽時加油聲特別大，但不管是幫誰加油的聲音，她都當作是在幫她加油，也會在準備時大聲激勵自己「要上了」，同樣用氣勢壓迫對手。

劉雅婷說，她知道不是每個人都有機會出國比賽，所以她會更加珍惜自己擁有的機會，如果可以，她也會再挑戰2020年的東京奧運。

未來劉雅婷也想轉任教練，除了工作較為穩定外，也想提供其他視障選手更多幫助，「我自己是視障，所以我知道視障者的需求，也知道怎麼把動作教給視障學生」，劉雅婷說。

天生樂觀的劉雅婷，開始運動後更添自信，她呼籲身障者要多運動、多與社會互動，這樣才能遠離負能量。

樂觀的劉雅婷有顆悲天憫人的心，看到許多人生活稍有不順就走上絕路，對此她感慨地說，「來看看我們的比賽，你會看到這麼多身體不方便的人在努力著，相信你也會有繼續走下去的勇氣」。1050919

(中央社)