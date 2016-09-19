台中建構全災型應變中心 林佳龍：防災不必透過一人決策

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莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連過境，市長林佳龍表示，台中市首創「全災型應變中心」提高應變效能。（盧金足攝）

颱風接連襲台，台中市幸運躲過風雨，市長林佳龍今天（19日）在市政會議表示，「防災不必一個英雄，不必凡事透過一人決策，應依照災情、性質採取SOP處置」，市府率先全國建構「全災型應變中心」，提高應變效能，打破各機關本位主義，以作戰觀念將各局處進行功能性分組，中彰投苗區域治理平台除協調是否停班、停課，防災也應跨縣市區域應變。

莫蘭蒂、馬勒卡颱風過境，重創南台灣和離烏，造成嚴重災情，林佳龍表示，台灣常要求政治人物一到指揮中心就要能發揮，在場以臨機應變式抽問，這樣功效如何？他舉國外的災害應變中心為例，上級長官身負視察重任，但不是變成指揮官。

消防局長蕭煥章今天在市政會會針對市府因應兩個颱風的防救災作為進行專案報告，市府率先全國建構「全災型應變中心」，提高應變效能；颱風期間，和平區、石岡水壩數名受困民眾都全數救出，無其他災損。

台中市政府「全災型應變中心」，主要以功能性分組，包含計畫群組、緊急服務群組），人道服務群組、後勤群組（後勤支援、軍事支援）、財政行政群組、工程處置群組，規劃建構全災害功能分組運作的智慧防災應變中心，並將各局處單位依屬性納入運作。

林佳龍指出，市府今年參考各國經驗，率先全國引進「全災型應變中心」機制，大幅度調整災害應變方式，打破各機關本位主義，並將「作戰」觀念將各局處進行「功能性分組

」，分配至計劃、後勤、財務行政、緊急服務、人道服務、工程處置等各群組。

「面對極端氣候變化，應做好各項減災整備工作，以保障市民生命財產安全。」林佳龍強調，市府進行應變中心的組織變革，希望整合各局處的資源與力量、強化救災能量及應變效率，此次莫蘭蒂及馬勒卡颱風應變中心採功能分組運作，軟硬體設備及整體運作均為順暢，值得肯定。

他並要求消防局持續針對中市防救災體制及運作模式進行整體研究規劃，配合研究成果進行調整，建構最適合的災害防救模式；另外，消防局配合功能性分組，製作30套兵棋推演訓練教材，須落實用於後續教育訓練與推動，並於適當時機提到中彰投苗區域治理平台，供其他縣參考。

(中時)