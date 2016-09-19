暖心! 初產婦半夜臨盆 警車警鳴笛護送就醫

經警車開道，高姓男子順利將太太送到婦產科醫院交有醫護接生。（馮惠宜翻攝）

「就感心Ａ！」家住台中大肚區27歲高先生因懷孕的太太在中秋夜（15日）突然破水，初為人父的他因平時做產檢的婦產科沒有救護車，他載著太太到大肚消防分隊又遇救護車出勤，幸慌亂下遇到龍井分駐所巡邏車，員警了解狀況後以警車鳴笛開道，順利將產婦交給醫護人員接生，高姓男子相當感謝，兒子出生後立即買飲料到派出所報喜兼道謝。

烏日分局龍井分駐所15日深夜11點例行於轄內巡邏時，行經龍井區中華路1段突然有輛自小客車急駛而來攔下巡邏車，駕駛男子神情慌張的向警方求助，說妻子羊水已破即將臨盆，因為叫不到救護車所以拜託警方協助。

當時負責巡邏的龍井分駐所副所長黃男吉與警員潘建邦見男子車內婦女大腹便便且神情痛苦，立即開啟警示燈並鳴警笛作為前導，將其護送至清水區一處婦產醫院，讓產婦可以趕快到醫院生產，沒多久產婦即生下一名健康男寶寶。

高姓男子在兒子出生後，立即買飲料到龍井分駐所道謝，他說，自己與妻子是新手爸媽，一個人面對妻子半夜羊水突然破水加上陣痛不斷實在不知所措，情急下載太太到大肚消防分隊卻又遇到救護車出勤的窘境，幸好在路途中遇到好心的員警用警車開道，才讓太太順利生下小孩，母子均安，讓他相當感動。

(中時)