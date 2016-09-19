陳杰：彰化縣府應秉三不政策 拒延長台化燃煤許可證

前立委陳杰(左)昨(18)日抱關公參與「台化走‧健康來」遊行。(陳杰提供)

前立法委員陳杰昨（18）日參與「台化走‧健康來」遊行，要求彰化縣長魏明谷秉持三不政策—不妥協、不新發、不延長，拒絕即將於9月２８日到期的台化彰化廠「固定污染源操作許可證」，不准台化繼續假藉汽電共生名義，燃燒生煤污染彰化空氣，危害彰化市居民身體健康與生命安全。

陳杰指出，台化在彰化縣領有14張固定汙染源操作許可證，其中M16、M17及M22鍋爐燃生煤量最大，占全縣55％。3座鍋爐許可證將在9月28日到期，但因含硫量超標，彰化縣政府尚未核准其展延期限，彰化縣環保局要求台化必須加裝兩套排煙脫硫設備，或未來需採購含硫量少於0.5％煤炭，卻遭台化拒絕。

陳杰指出，縣長魏明谷在會見彰化醫師團體時提出「三個如果」—「如果台化沒有履行承諾」、「如果台化沒有符合環評審查意見」﹑「如果台化沒有符合環保法規」，就不會發給台化許可證，這樣消極態度不僅讓與會醫師團體失望，更讓彰化市民覺得魏縣長沒有捍衛縣民生命安全與健康的決心。陳杰要求魏明谷應以新「不三政策」—不妥協、不核發、不展延三大明確立場，讓彰化縣民重新獲得清新空氣，再度擁抱健康。

至於台化994位員工生計問題，陳杰認為，應促請台化負起企業社會責任，妥善安排，甚至台化應進行改造，尤其，據透露，其本業幾乎已進入停工狀態，燃燒生煤已非本業所需，更應嚴格予以禁止。

(中時電子報)