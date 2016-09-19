陳杰：彰化縣府應秉三不政策 拒延長台化燃煤許可證
前立法委員陳杰昨（18）日參與「台化走‧健康來」遊行，要求彰化縣長魏明谷秉持三不政策—不妥協、不新發、不延長，拒絕即將於9月２８日到期的台化彰化廠「固定污染源操作許可證」，不准台化繼續假藉汽電共生名義，燃燒生煤污染彰化空氣，危害彰化市居民身體健康與生命安全。
陳杰指出，台化在彰化縣領有14張固定汙染源操作許可證，其中M16、M17及M22鍋爐燃生煤量最大，占全縣55％。3座鍋爐許可證將在9月28日到期，但因含硫量超標，彰化縣政府尚未核准其展延期限，彰化縣環保局要求台化必須加裝兩套排煙脫硫設備，或未來需採購含硫量少於0.5％煤炭，卻遭台化拒絕。
陳杰指出，縣長魏明谷在會見彰化醫師團體時提出「三個如果」—「如果台化沒有履行承諾」、「如果台化沒有符合環評審查意見」﹑「如果台化沒有符合環保法規」，就不會發給台化許可證，這樣消極態度不僅讓與會醫師團體失望，更讓彰化市民覺得魏縣長沒有捍衛縣民生命安全與健康的決心。陳杰要求魏明谷應以新「不三政策」—不妥協、不核發、不展延三大明確立場，讓彰化縣民重新獲得清新空氣，再度擁抱健康。
至於台化994位員工生計問題，陳杰認為，應促請台化負起企業社會責任，妥善安排，甚至台化應進行改造，尤其，據透露，其本業幾乎已進入停工狀態，燃燒生煤已非本業所需，更應嚴格予以禁止。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。