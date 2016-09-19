中山高小貨車翻覆 2人受傷送醫
中山高速公路北上嘉義縣水上路段今天發生小貨車疑爆胎翻覆意外，車內2人自行爬出車外，駕駛多處擦傷，駕駛的兄長臉頰右上方凹陷，傷勢較重，隨即送醫治療，原因待調查。
嘉義縣消防局表示，中山高速公路北上272公里處（嘉義縣水上路段）於上午11時左右傳出有小貨車翻覆，有人員受傷需救護，消防人員趕抵時，車內吳姓男駕駛及其兄長已自行爬出車外待援。
消防局指出，駕駛身體多處擦傷，其兄長傷勢較重，臉頰右上方凹陷、挫傷出血，2人皆意識清楚，隨即送醫治療。
警方表示，駕駛吳男上午駕駛小貨車載兄長，準備北上工作，行經事故現場，疑因爆胎小貨車翻覆、失控，所幸當時沒有其他車輛追撞上來，否則後果不堪設想。
警方指出，事故小貨車翻覆後，車上工具、物品散落一地，一度造成水上路段交通壅塞，國道員警在場指揮交管、清理現場，很快就恢復交通順暢。1050919
(中央社)
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