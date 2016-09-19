部落救災 藍委：政府應一視同仁
國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，中央政府應對所有的災區一視同仁，行政院長林全在尼伯特颱風來襲應已有經驗，更應統籌指揮調度救災人力與資源，不該只重視都會區災情。
國民黨立法院黨團今天召開記者會表示，莫蘭蒂、馬勒卡颱風重創東台灣，台東蘭嶼及紅葉村、愛國埔等原鄉部落更成為重災區，但迄今中央部會無一官員至現場勘災並施予援手；要求總統蔡英文或林全盡速前往受災原鄉勘災，協助偏遠部落早日重建家園。
廖國棟說，風災期間，蔡總統與林全僅到高雄、屏東、金門勘災，所到之處救災資源便隨之跟進，但重災區的部落卻始終等不到關愛的眼神，尤其棒球發源地紅葉村與愛國埔部落幾乎被土石流滅村，道路完全中斷，行政院及原住民族委員會不聞不問，僅農委會水保局寥寥數人在現場協助。
廖國棟強調，中央對災區應一視同仁，林全在7月尼伯特颱風來襲應已有經驗，更應統籌指揮調度救災人力與資源，不該只重視都會區災情。而蔡總統連原住民的生命財產都不關心，還奢談麼原住民轉型正義。
國民黨立委孔文吉表示，紅葉村所在地的延平鄉長特別要他轉達該地訴求，包括盡速清出道路讓救災人力得以進入、公所緊急搶修經費僅剩新台幣50萬元，急需挹注及期望能夠早日原地重建家園等。
國民黨立法院黨團副書記長李彥秀、張麗善與立委簡東明也一致表示，林全此次的救災整體指揮調度都出了問題，希望林全能放下指責台電人員的官僚與傲慢，儘快前往東部勘災，用同理心關懷原本就居弱勢的原住民部落。1050919
(中央社)
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