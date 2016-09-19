巴西首屆狗狗奧運 彰顯奧運活力

巴西第1次舉辦的奧林匹克狗狗運動會登場，人類最忠實的朋友狗狗與他們的主人，充分展現了奧林匹克精神。

美聯社報導，狗兒們不分品種、年齡與大小，在里約熱內盧的奇久卡區（Barra da Tijuca）托托公園俱樂部（Toto's Park Club），競爭潛水、跳躍、游泳與跑步項目獎牌。

1隻9個月大的小獵犬密馬（Mima）在水上跳躍上贏得金牌，密馬的主人史特拉（Aura Stella）說：「我甚至不知道她有這些天份。」

今天的比賽正巧遇上帕拉林匹克運動會在里約舉行的最後1天。（譯者：中央社許湘欣）1050919

(中央社)