最新無薪假統計 半個月激增118人

勞動部今天公布最新無薪假數據，統計到9月15日為止，實施無薪假事業單位共計26家與上期8月底統計時一樣，但通報實施無薪假人數則增加到662人，與上期比較暴增118人。

勞動部指出，上月底放無薪假公司當中已有6家停止，另新增6家，多數公司放無薪假的人數都在50人以下，行業別以金屬機電工業178人較多，實施期間不超過3個月，大多為每個月1至4天。

勞動部進一步說明，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金200億元，作為協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時之勞工充電學習。而訓練期間另提供勞工訓練津貼每小時120元，每月上限100小時，最高可領取1.2萬元。

(中時)