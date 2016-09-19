受託財務管理 女會計7年涉吞2.2億
台灣某不動產顧問公司自2009年起，委託陳姓企管公司女負責人處理公司報稅、出納事務。詎料陳女侵吞資產達2億2400萬元，並以作假帳等手法掩飾犯行。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索陳女辦公室與住處，並以犯罪嫌疑人身分約談陳女到案，另通知4名證人協助調查，全案將依偽造文書、侵占等罪嫌偵辦。
檢調接獲檢舉指出，陳姓女負責人自2009年6月間至2016年4月間，受託處理報稅、出納等事宜，卻暗中提領台灣某不動產顧問公司款項，再以偽造存提紀錄等方式矇騙公司。
台灣某不動產顧問公司日前發現公司存款無故短少，清查後向檢調報案。
(中時)
關鍵字：台灣世達志不動產顧問公司、報稅、財務管理、會計
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