艾美獎繞著大選轉 川普被比作希特勒

艾美獎（Emmy Awards）今天頒獎典禮繞著如火如荼的白宮之戰打轉，共和黨候選人川普（Donald Trump）成了被奚落的對象，甚至還被比為德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，以「副人之仁」（Veep）5連霸喜劇類最佳女主角殊榮的茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）為「現今政治氣氛」致歉，整晚的頒獎典禮就此定調。

她領獎時表示：「我認為，『副人之仁』拆掉了隔著喜劇和政治的那面牆，我們的影集始於政治諷刺，但現在看來倒像紀錄片。」

「所以，我絕對答應要重築那面牆，然後讓墨西哥埋單。」

晚會主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）也不手軟，拿川普夫人的名字梅蘭妮亞（Melania）諧音開玩笑，叫她「馬拉力亞」（瘧疾，Malaria）。

吉米金摩說：「如果不是為了電視，川普會選總統嗎？」「不會，他會安安靜靜待在家，磨蹭他假裝睡了的太太『馬拉力亞』。」

但其中最不留情面的批評，或許來自「透明家庭」（Transparent）導演吉兒索洛威（Jill Soloway），把講話如連珠炮的川普比作希特勒那段。

吉兒索洛威說：「他根本就是危險的怪獸，要是我可以把川普叫來當希特勒的傳人，我會這樣做。」

她怒氣沖沖地說：「如果女人長得不像選美比賽的參賽者，他就說人家是豬。他把我們的問題怪到穆斯林和墨西哥人頭上，他嘲笑行動不方便的人。」

艾美獎得獎笑匠兼編劇家，本身是印度裔美籍穆斯林的阿濟茲安薩里（Aziz Ansari）則用較幽默的口吻批評說，他想讓大家知道，「經過深思熟慮，我決定追隨川普，所以我才常說，我們應該除掉所有西班牙裔和穆斯林演員，這樣得奧斯卡就容易太多了」。（譯者：中央社鄭詩韻）1050919

(中央社)