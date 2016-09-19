艾美獎繞著大選轉 川普被比作希特勒
艾美獎（Emmy Awards）今天頒獎典禮繞著如火如荼的白宮之戰打轉，共和黨候選人川普（Donald Trump）成了被奚落的對象，甚至還被比為德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。
法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，以「副人之仁」（Veep）5連霸喜劇類最佳女主角殊榮的茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）為「現今政治氣氛」致歉，整晚的頒獎典禮就此定調。
她領獎時表示：「我認為，『副人之仁』拆掉了隔著喜劇和政治的那面牆，我們的影集始於政治諷刺，但現在看來倒像紀錄片。」
「所以，我絕對答應要重築那面牆，然後讓墨西哥埋單。」
晚會主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）也不手軟，拿川普夫人的名字梅蘭妮亞（Melania）諧音開玩笑，叫她「馬拉力亞」（瘧疾，Malaria）。
吉米金摩說：「如果不是為了電視，川普會選總統嗎？」「不會，他會安安靜靜待在家，磨蹭他假裝睡了的太太『馬拉力亞』。」
但其中最不留情面的批評，或許來自「透明家庭」（Transparent）導演吉兒索洛威（Jill Soloway），把講話如連珠炮的川普比作希特勒那段。
吉兒索洛威說：「他根本就是危險的怪獸，要是我可以把川普叫來當希特勒的傳人，我會這樣做。」
她怒氣沖沖地說：「如果女人長得不像選美比賽的參賽者，他就說人家是豬。他把我們的問題怪到穆斯林和墨西哥人頭上，他嘲笑行動不方便的人。」
艾美獎得獎笑匠兼編劇家，本身是印度裔美籍穆斯林的阿濟茲安薩里（Aziz Ansari）則用較幽默的口吻批評說，他想讓大家知道，「經過深思熟慮，我決定追隨川普，所以我才常說，我們應該除掉所有西班牙裔和穆斯林演員，這樣得奧斯卡就容易太多了」。（譯者：中央社鄭詩韻）1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。