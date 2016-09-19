游錫(方方土)po狗在公園影片 網友批製造恐慌

前行政院長游錫(方方土)昨晚在臉書上貼出小狗在公園的影片，問網友「有人敢去嗎？」因此遭到砲轟，網友批評他製造恐慌和社會對立，游錫(方方土)稍晚解釋他是希望市府讓人與動物各安其所。

這段12秒長的影片是在晚上拍攝，片中有一群小狗或躺或坐地聚集於公園中，鏡頭隨後帶到「新北市土城線形公園」標示後，影片隨即結束，游錫(方方土)並寫道：「這個公園，晚上有人敢去嗎？」

不過游錫(方方土)這段發文遭到網友砲轟，有網友表示自己是附近的住戶，那邊本來就沒有很多人居住，所以那個公園沒什麼人去，也成為了流浪狗的聚集地，「從來沒聽說過有人被咬。而且最近pokemon go在那有個道館，一定也有人去那邊，但也沒有人被咬的新聞。故你這種發文，除了製造恐慌恐懼外沒有什麼幫助。」

也有網友表示：「游先生，先前我一直很尊敬您，如今你身為公眾人物發了這麼危言聳聽的貼文我非常感到難過，也不會想了解流浪動物究竟為何存在。看到許多人對動保團體非常撻伐，難道您此舉是在增加社會對立嗎？我對您的行為非常感冒。」

還有網友要游錫(方方土)「別忘了小英總統『友善城市』的政見。留給這些可憐的狗狗一條活路吧…收容所是怎麼回事大家心知肚明。」

游錫(方方土)後來自己在該文下面回文解釋，他貼文的目的是希望市政府應該讓人與動物各安其所，該地是公園就應該讓市民能夠隨時無憂無慮地去休閒、散步、運動、聊天；如果該地是要安置動物，他也不會反對，但必須明白告知市民是動物安置所，而不是名為公園，實際上是給動物休息。1050919

(中央社)