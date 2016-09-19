男半夜攔警車求救 警鳴笛護送臨盆婦
台中市警局烏日分局龍井分駐所員警日前深夜執行巡邏勤務時，突然有1輛自小客車攔下巡邏車，男駕駛向警方表示妻子即將臨盆，員警立即開道護送就醫，最後婦人順利產下一子。
烏日分局今天表示，龍井分駐所副所長黃男吉與警員潘建邦日前深夜執行巡邏勤務時，行經龍井區中華路一段突然有1輛自小客車急駛而來攔下巡邏車。
自小客車上男駕駛神情慌張向警方表示，妻子羊水已破即將臨盆，因叫不到救護車所以拜託警方協助，員警見車內1名婦人神情相當痛苦，情況十分緊急，於是立即開啟警示燈並鳴警笛開道，護送至醫院交由醫護人員接生。
這名新手爸爸向警方表示，因妻子半夜臨盆又叫不到救護車，所以只得半路攔下巡邏車求助，所幸員警及時協助，讓妻子快速抵達醫院生產，並順利生下健康的男寶寶。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。