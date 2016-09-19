男半夜攔警車求救 警鳴笛護送臨盆婦

台中市警局烏日分局龍井分駐所員警日前深夜執行巡邏勤務時，突然有1輛自小客車攔下巡邏車，男駕駛向警方表示妻子即將臨盆，員警立即開道護送就醫，最後婦人順利產下一子。

烏日分局今天表示，龍井分駐所副所長黃男吉與警員潘建邦日前深夜執行巡邏勤務時，行經龍井區中華路一段突然有1輛自小客車急駛而來攔下巡邏車。

自小客車上男駕駛神情慌張向警方表示，妻子羊水已破即將臨盆，因叫不到救護車所以拜託警方協助，員警見車內1名婦人神情相當痛苦，情況十分緊急，於是立即開啟警示燈並鳴警笛開道，護送至醫院交由醫護人員接生。

這名新手爸爸向警方表示，因妻子半夜臨盆又叫不到救護車，所以只得半路攔下巡邏車求助，所幸員警及時協助，讓妻子快速抵達醫院生產，並順利生下健康的男寶寶。1050919

(中央社)