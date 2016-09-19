屍速列車衝破3億 蟬聯3週票房冠軍
韓國電影「屍速列車」在台上映後，叫好又叫座，目前台灣票房已衝破新台幣3億元，一連3週稱霸全台票房冠軍，氣勢銳不可當。
截至目前為止，今年只有3部電影連續稱霸3週票房冠軍，分別是「自殺突擊隊」與「美國隊長3：英雄內戰」，第3部就是異軍突起、蔚為話題的韓國活屍電影「屍速列車」。
面對好萊塢強檔毫不遜色的票房成績，也帶動一波波的討論熱潮。知名影評人塗翔文誇讚，「屍速列車」是成熟的類型片，電影節奏掌控舒緩有致，且頻頻翻轉出小小的出人意表，讓觀眾既熟悉又驚喜，特別是這種「變」與「不變」之間的拿捏，是電影最高明之處。他盛讚，「屍速列車」毋需傲人特效、不必超級英雄出馬，照樣收服觀眾的心。
「屍速列車」的熱映讓許多觀眾第一次走進戲院觀看韓國電影，網路上也熱烈討論起過往的韓影佳作，堪稱韓國「軟實力」的最佳案例，相當值得台灣借鏡。
「九降風」導演林書宇、「海角七號」副導連奕琦紛紛撰文表達「屍速列車」帶給台灣影壇的啟發，知名影評人馬欣也表示，社會寫實喪屍片的大賣，顯示出台灣觀眾渴望求變，政府也該從中看見電影產業可能創造的可觀利潤。1050919
(中央社)
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