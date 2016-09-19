敘停火協議一週破功 雙方陣地都遭炸 美俄相互指責
敘利亞原先在9月12日達成停火4週的協議，不到一週就瀕臨破局；先是美國聯軍空襲戴爾祖爾(Deir ez-Zor)的行動造成百餘名敘國政府軍傷亡，隨後阿勒坡(Aleppo)的敘國反抗軍也遭受空襲，現在兩方相互指責，IS恐怖團體也火上添油，宣稱已擊落敘利亞戰機。
綜合外電報導，12日的停火協議，原先是希望以阿勒坡為主要的戰火區域，好讓國際救援物資能進入、傷患能送出。但由於反IS戰爭仍在持續，政府軍與反抗軍又缺乏互信，因此雙方協議非常脆弱。
美國轟炸戴爾祖爾，是為了攻擊該地區的IS陣地，可是該地區卻是敘利亞政府軍的地盤，據俄國衛星網的報導，空襲造成敘利亞政府軍60多人死亡、100多人受傷。美國為此表示歉意，表示並非蓄意造成；支持敘國政府軍俄羅斯則批評美國絕不可能只是誤炸，嚴重破壞合作基礎，甚至指責美國本來就無權在此區域動用任何武力，言詞上依然否定反抗軍的地位。
在戴爾祖爾遭炸後，敘利亞反抗軍在阿勒坡市的控制區域也遭到數起的空襲，不過誰是空襲發動者仍然難以判斷。除此之外，IS恐怖團體趁此機會發動各種騷擾攻擊，據稱一架在戴爾祖爾上空被擊落的敘利亞戰機就是IS所為。
(中時電子報)
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