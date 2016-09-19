張鐵林敗訴 判賠私生女18年撫養費
中國大陸男星張鐵林與傳聞中的私生女的官司有了結果。北京朝陽法院認定，這名已上大學的張姓女子就是張鐵林的親生女兒，並判張鐵林一次賠償張女18年的撫養費。
張鐵林是大陸知名男演員，經常在大陸電視劇裡演出皇帝的角色，例如演出「還珠格格」中的乾隆帝，以「皇阿瑪」角色深植人心。
新浪娛樂今天報導，張女及其母親認為，張鐵林先前要求把自己名字從出生證上刪掉，反覆提出做親子鑑定，意圖不付或少付女兒撫養費、逃避撫養責任。張女為此在2015年12月提告，要求張鐵林賠償撫養費。
直到開庭前，張鐵林仍拒不承認張女是親生女兒，還說「我尊重法律，做好了準備，希望她們到法院來說理」。
經過半年多審理，北京朝陽區人民法院今年6月22日判決張女勝訴，認定她是張鐵林的親生女兒，責令張鐵林在判決生效7天內一次賠償18年撫養費，並分擔一部分案件受理費。
對於判決結果，張女的母親在採訪中表示滿意，指法律是公正的，並透露張鐵林已將撫養費上交法院，女兒已上大學讀喜歡的科系。
私生女官司落幕後，張鐵林的法律問題仍未結束。據報導，張鐵林私生子的母親將在近日提告，要求法院判還兒子的監護權。1050919
(中央社)
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