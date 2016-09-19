里約帕運獲1銀1銅 中華隊排第68

2016里約帕運落幕，中華隊靠程銘志、林晏弘聯手在桌球男團4-5級獲銀，及林資惠在健力女子79公斤級得銅，累積1銀、1銅兩面獎牌，在本次帕運各參賽國中排名第68。

巴西當地時間12日，林資惠在健力女子79公斤級賽事出賽，她的第1次試舉遭判犯規，舉起的121公斤成績不算，接著她在第2舉舉起125公斤，可惜在墨西哥女將巴塞納斯（Perla Barcenas）舉起126公斤後，排名被擠到第4。

第3舉林資惠在教練陳穎德的戰術運用下，將重量加到131公斤，迫使體重較重的巴塞納斯挑戰132公斤，結果林資惠成功舉起131公斤，巴塞納斯則力拚132公斤失敗，最後由林資惠收下銅牌。

林資惠拿下這面銅牌，讓她個人從2004年雅典帕運起，連續4屆帕運都有獎牌進帳，也讓中華隊在里約帕運的獎牌數開張。

當地時間16日，程銘志和林晏弘攜手在桌球男子團體4-5級賽事與韓國爭金。

第1點雙打，程銘志、林晏弘開賽連丟兩局，第3局雖扳回一城，可惜第4局未能延續氣勢，因此先以1比3的局數丟掉第1點。

第2點單打中華隊已無退路，所幸程銘志開賽連拿兩局，第3局雖遭逆轉，但穩穩拿下關鍵第4局，以3比1的局數拿下第2點，也讓中華隊在點數上追平韓國。

可惜第3點單打，林晏弘3局都在落後下一路苦追，且都未能迎頭趕上，最後以0比3丟掉致命的第3點，讓中華隊以1比2的點數落敗。

中華隊雖未拿下金牌，但獲得銀牌的成績已經追平林晏弘、周長生在2000年雪梨帕運的隊史最佳紀錄。

總計中華隊在里約帕運獲得1銀、1銅，兩面獎牌的成績排在第68，中國大陸以107金、81銀、51銅的239面獎牌排名第1，英國以64金、39銀、44銅的147面獎牌排名第2，烏克蘭以41金、37銀、39銅的117面獎牌排名第3。1050919

(中央社)