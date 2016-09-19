補強國中小老舊校舍 教部核定3年180億
教育部今天表示，預計自106至108年進行國中小校舍改善，包括補強1702棟及拆除重建246棟，行政院已核定3年計畫180億元經費，協助改善老舊校舍。
台灣位於環太平洋地震帶上，隨時受地震威脅，教育部表示，為有效降低地震所造成的災害，自98年起針對民國88年12月31日（含）前興建的國中小校舍辦理耐震評估，並推動加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫。
教育部指出，至今已完成辦理(核定)補強工程的校舍共有3461棟、拆除（重建）校舍合計1112棟，預定至105年底，可完成高震損風險（耐震容量需求比CDR<0.5）校舍補強工程，有效提升校園安全。
為協助各地方政府加速提升國民中小學校舍耐震能力、改善老舊校舍問題，教育部表示，已提出「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善三年計畫」，預計於106至108年實施，同時編列經費新台幣180億元，日前已獲行政院核定，待計畫執行完成後，國民中小學校舍CDR就可達到1以上，提供學校師生安全學習的校園環境。1050919
(中央社)
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