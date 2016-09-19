俄國會選舉初步結果 執政黨大勝

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俄羅斯國會大選絕大部分選票已開出，總統蒲亭（Vladimir Putin）所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia）贏得過半數的選票。

法新社報導，隨著近90%的選票開出，團結俄羅斯黨贏得54.3%的選票，在國會450席中至少能拿下338席。

共產黨與極端民族主義的自由民主黨（LDPR）得票率分居第2和第3。這兩黨向來支持政府決策。

路透社報導，共產黨的得票率為13.5%，自由民主黨13.3%，正義俄羅斯黨（Just Russia Party）6.2%。1050919

(中央社)