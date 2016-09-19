卸任後首次出訪 吳敦義20日訪美
前副總統吳敦義明天將在夫人陪同下，搭機前往美國訪問，除於全美台灣同鄉聯誼會專題演講，也將參觀李昌鈺鑑識科學研究中心、台塑德州廠等；這是吳敦義卸任後首次出訪。
全美台灣同鄉聯誼會第39屆年會9月23至25日在美國波士頓舉行，今年年會主題為「創新開放拚經濟、民主法治顧台灣」，邀請吳敦義進行開幕專題演講。
吳敦義向總統府遞件申請，總統府於9月2日核可吳敦義9月20日至10月6日訪美申請案。吳敦義明天下午搭乘華航班機飛往紐約，明天下午4時在桃園機場舉辦行前說明會。
根據吳敦義辦公室提供資料，吳敦義9月23日參觀位於康乃狄克州的「李昌鈺鑑識科學研究中心」、24日於波士頓全美台灣同鄉聯誼會專題演講，並參加台聯會的「寶島之夜」。
27日參訪位於休士頓、2014年獲頒「海外台商磐石獎」的Coban科技公司、28日參觀台塑德州廠、29日參訪「休士頓大學德州超導中心」。
吳敦義10月1日將於舊金山灣區華僑文教服務中心發表專題演講；10月4日參訪Seville Classic Inc.與Tireco Inc.；10月5日與洛杉磯地區華文媒體從業人員共進早午餐，總結訪美行成；10月6日返台。1050919
(中央社)
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