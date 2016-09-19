總統府網站將改版 友善介面使用者導向

總統府網站將改頭換面，總統府表示，網站的架構已和現今資訊科技有落差，改版重點包括讓民眾更容易獲取重要施政資訊、行動化的趨勢、與社群媒體的結合、使用者導向的友善介面等。

在中華民國政府電子採購網上查詢總統府網站改版的標案，採購預告公告日期是2日，標案名稱為「總統府新版全球資訊網建置專案」，預定預算金額為新台幣550萬元，預定履約期限為民國105年11月到107年8月。

總統府發言人張文蘭表示，總統府全球資訊網是總統與民眾溝通非常重要的橋梁，同時也是向國內外正式發布政府重要訊息與作為的重要平台；如同日前重新開展的總統府一樓展場，做為人民的總統府，有責任也有義務讓民眾很方便的就能了解施政的理念與重要宣告。

張文蘭說，強化互動與溝通，以更便利的方式讓民眾可以利用政府資訊，也是政府透明施政及網路科技發展的趨勢。

她指出，目前的總統府全球資訊網是傳統入口網型態，未能突顯民眾關切的重大施政議題，搜尋引擎效能和線上申請功能都有待補強，也缺乏響應式網頁的行動載具介面設計，導入社群媒體分享機制的功能也有大幅改善的空間。

現行總統府全球資訊網是民國98年開發建置，張文蘭指出，網站系統架構及資料呈現的方式與現今的資訊科技已有落差，需要配合新科技來進行調整，在使用上更貼近人民的需求。

她說，此次改版重點包括讓民眾更容易獲取重要施政資訊、行動化的趨勢、與社群媒體的結合、使用者導向的友善介面及電子化政府的政策。

張文蘭表示，本案預定在今年10月正式對外招標，公開徵求服務建議書，這次以採購預告的方式先將重要的採購資訊公開，邀請投標，就是希望有更多的時間，讓更多的人有機會，一起來參與建置一個符合民眾期待的總統府全球資訊網。1050919

(中央社)