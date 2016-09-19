大咖回歸霸屏！秋季必追日劇報你知

秋季日劇不少大咖回歸。(圖／翻攝自日網)

夏季日劇不少都已完結，秋季日劇也將陸續開播，這次不少大咖回歸，「日劇女王」天海祐希和新垣結衣都有新作品，實力派演員織田裕二和山田孝之也在各家電視台黃金時段擔任主角，好劇不斷讓影迷不會劇荒，以下幾部新劇中，應會再度引起網友關注。

新垣結衣時隔一年再回歸主演愛情喜劇。(圖／翻攝自日網)

1.逃避雖可恥但有用

日本人氣女星新垣結衣時隔一年再回歸，和歌手星野源攜手主演愛情喜劇《逃跑很可恥但是很有用》，將於10月11日播出，該劇改編自同名漫畫，新垣結衣飾演25歲單身女性，為了生活和36歲單身上班族簽下「契約結婚」證書，展開了「丈夫是雇主，妻子是職員」的婚姻，是很新穎的題材，備受期待。

石原聰美接演職場女性劇。(圖／翻攝自石原聰美推特)

2.質樸而了不起！校閱女孩河野悅子

石原聰美因和山下智久主演《朝5晚9》爆紅，現她接下10月新劇《樸實而了不起！校對女孩河野悅子》，該劇改編人氣小說《校閱女孩》，描述女主角原本進出版社想當時尚雜誌編輯，卻意外被分到校閱部，但她卻不氣餒，將沉悶的工作變出新花樣，因其播出時段曾有過如篠原涼子的《派遣的品格》、菅野美的《工作狂人》等的職場女性劇，因此她對收視很有信心。

天海祐希新劇扮起米其林廚師。(圖／翻攝自日網)

3.Chef～三星級的營養午餐

日劇女王天海祐希時隔4年再演富士電視台的日劇，這次她扮起米其林廚師，很有料理的天份，但是與老闆發生衝突被開除，在求職的過程中，遇到電視台製作替學校做營養午餐的單元，本以為是簡單的差事，卻碰到許多困難，而不曾做過法式料理的天海祐希，也特地前往專業學校學習，希望能竭盡所能去詮釋該角色

《該隱與亞伯》由山田涼介和桐谷健太主演。(圖／翻攝自日網)

4.該隱與亞伯

《該隱與亞伯》是山田涼介和桐谷健太主演，描述男主角因為忌妒父親較疼愛成績優秀的哥哥，對自己卻漠不關心，一直渴望得到認同的他，遇上哥哥的戀人，而展開的禁斷之戀，而此劇在戀愛元素中，又加入家族兄弟的爭鬥和嫉妒，複雜的關係為戲劇增添不少可看性。

玉木宏接演警察偵探片《Career》。(圖／達志影像)

5.Career

日本男星玉木宏2006年演出《交響情人夢》紅遍大街小巷後，有近9年時間未能超越前作，後在日劇《偵探御手洗事件簿 折傘之女》中，憑藉天才偵探全新角色再創演藝高峰，這次在《Career》飾演不放過任何蛛絲馬跡親力親為的警官，雖然現在多是警察偵探片，但他會如何詮釋，還是令人期待。

《IQ246～華麗事件簿》由織田裕二和藤岡靛等人主演(圖／翻攝自日網)

6.IQ246～華麗事件簿

《IQ246～華麗事件簿》由織田裕二和藤岡靛等人主演，這是織田裕二時隔9年之後再次主演TBS的電視劇，他飾演擁有家族遺傳高智商的天才貴族，IQ高達246，他們整個家族的存在被當權者掩蓋而不為人知，於是有錢又有閒的他，就利用閒暇之餘來破解案子。

低成本無厘頭搞笑冒險劇「勇者義彥」播出後廣受好評。(圖／翻攝自日網)

7.勇者義彥和被引導的七人

低成本無厘頭搞笑冒險劇「勇者義彥」闊別三年多，今年再度強勢歸來，2011推出第一部《勇者義彥和魔王之城》時，因為搞笑風格大受歡迎，很快2012年接著推出《勇者義彥和惡靈之鑰》，這次第三部宣傳照出來，看似史詩級大作，頭還直接打上「預算少的冒險劇」，高反差的對比，引起關注。

(中時電子報)